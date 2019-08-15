2019-08-15T02:18:24+03:00
Политика

В России ответили на обвинения Меркель в распаде ДРСМД

Немецкий канцлер заявила, что РФ виновата в разрыве соглашения с США о ликвидации ракет [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России ответили на обвинения Меркель в распаде ДРСМДВ России ответили на обвинения Меркель в распаде ДРСМДФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия виновна в распаде ДРСМД. Парламентарий считает, что Меркель имеет договоренности с Вашингтоном. Он также сравнил ее с сержантом «который, стоя в строю, поглядывает на капитана».

- Было бы странно услышать от госпожи Меркель какую-то другую оценку. Отсутствие поддержки позиции американцев в этой ситуации - явный выход за рамки атлантической солидарности и союзнических обязательств. Сказать что-то другое - означает признать кардинальную неправоту Вашингтона, - цитирует Шхагошева RT.

Сайт kp.ru писал об обвинении Меркель, которое она накануне сделала на пресс-конференции в Берлине. Напомним также, что действие двустороннего ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов, которые уже на следующий день приступили к разработке ракет, ранее запрещенных соглашением.

Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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