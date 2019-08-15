2019-08-15T03:57:29+03:00
Политика

В России отреагировали на планы Польши повысить цену на транзит газа

В Совфеде заявили, что это отразится на ценах на голубое топливо для Европы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФЧлен Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ
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Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа. Он увидел в заявлении польского уполномоченного по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского политический подтекст.

- Польша - страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов, - сказал парламентарий в интервью RT.

Сенатор также отметил, что возможное повышение цены на транзит для России отразится на стоимости газа. По его мнению, голубое топливо в таком случае вырастет в цене для стран Европы. При этом, как считает Цепов, в этом вопросе Польша ничего не добьется, более того она даже не получит одобрения от Евросоюза.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о желании Польши получать больше денег за транзит российского газа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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