В России отреагировали на планы Польши повысить цену на транзит газа
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа. Он увидел в заявлении польского уполномоченного по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского политический подтекст.
- Польша - страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов, - сказал парламентарий в интервью RT.
Сенатор также отметил, что возможное повышение цены на транзит для России отразится на стоимости газа. По его мнению, голубое топливо в таком случае вырастет в цене для стран Европы. При этом, как считает Цепов, в этом вопросе Польша ничего не добьется, более того она даже не получит одобрения от Евросоюза.
Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о желании Польши получать больше денег за транзит российского газа
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ИСТОЧНИК KP.RU