2019-08-15T04:20:26+03:00
Происшествия

На Украине задержали замминистра при получении взятки

Ему передавали около 500 тысяч долларов
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине задержали замминистра при получении взятки. Фото: НАБУНа Украине задержали замминистра при получении взятки. Фото: НАБУ
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На Украине задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что поймали чиновников с поличным в момент получения взятки.

- За совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллионов долларов, - сообщили на своей странице в Facebook НАБУ.

Отмечается, что в момент задержания им передавали 480 тысяч долларов. В ведомстве уточнили, что дело расследуется совместно с представителями Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры. На своей странице в Facebook генеральный прокурор страны Юрий Луценко подтвердил задержание.

- Да, это правда. Задержали за мошенническое завладение более 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех, - написал Луценко.

Напомним, что пост заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Грымчак занял в марте 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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