Умер Валентин Воронин, народный артист России

СЕГОДНЯ 04:41 2019-08-15T04:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер Валентин Воронин, советский и российский актер театра и кино. Его не стало 14 августа. Артист скончался в возрасте 78 лет. Сообщение об этом появилось сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

- Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина, - пишут коллеги актера.

Сообщается, что прощание пройдет 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. О времени начала церемонии обещали сообщить позже.

Напомним, что Валентин Воронин номинант премии «Золотая маска» за «Лучшую мужскую роль в драматическом театре». Актер проработал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года. Почетное звание «Народный артист РСФСР» он получил в 1982 году.

ИСТОЧНИК KP.RU