Умер Валентин Воронин, народный артист России
Умер Валентин Воронин, советский и российский актер театра и кино. Его не стало 14 августа. Артист скончался в возрасте 78 лет. Сообщение об этом появилось сайте Свердловского государственного академического театра драмы.
- Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина, - пишут коллеги актера.
Сообщается, что прощание пройдет 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. О времени начала церемонии обещали сообщить позже.
Напомним, что Валентин Воронин номинант премии «Золотая маска» за «Лучшую мужскую роль в драматическом театре». Актер проработал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года. Почетное звание «Народный артист РСФСР» он получил в 1982 году.
ИСТОЧНИК KP.RU