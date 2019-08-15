В России задумались о запрете экспорта леса в Китай
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на РФ. Министр отметил, что работа над этим вопросом ведется серьезная, он даже лично попросил китайских правоохранителей заняться решением проблемы с «черными лесорубами».
- Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим, - отметил в интервью газете «Ведомости» Кобылкин
Министр подчеркнул, что предложил Китаю вместе с Россией построить вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU