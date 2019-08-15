В России задумались о запрете экспорта леса в Китай

СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-15T05:20:55+03:00

Глава Минприроды заявил, что такой вариант возможен, если Пекин не подключится к вопросу незаконной вырубки лесов в РФ

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на РФ. Министр отметил, что работа над этим вопросом ведется серьезная, он даже лично попросил китайских правоохранителей заняться решением проблемы с «черными лесорубами».

- Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим, - отметил в интервью газете «Ведомости» Кобылкин

Министр подчеркнул, что предложил Китаю вместе с Россией построить вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU