2019-08-15T05:55:18+03:00
Происшествия

В Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человек

Около 200 заключенных устроили бунт
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человекВ Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Калифорнии в результате беспорядков в Учебном центре исправительных учреждений в Соледаде пострадали около 60 человек. Порядка 50 с незначительными травмами получают лечение на территории тюрьмы, еще восемь заключенных доставили в больницы за пределами учреждения, так их травмы были серьезнее.

По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, крупный бунт начался во дворе тюрьмы. Около 200 заключенных затеяли массовую драку. Охранники пытались словами прекратить беспорядки, но осужденные не обращали на них внимание. В итоге, как пишет издание ABC7, сотрудникам тюрьмы пришлось пустить в ход оружие и слезоточивый газ. Только после того, как охранники произвели предупредительные выстрелы в воздух, осужденные прекратили беспорядки. Всего их было девять.

Сообщается, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24