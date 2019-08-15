СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-15T05:55:18+03:00

В Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Калифорнии в результате беспорядков в Учебном центре исправительных учреждений в Соледаде пострадали около 60 человек. Порядка 50 с незначительными травмами получают лечение на территории тюрьмы, еще восемь заключенных доставили в больницы за пределами учреждения, так их травмы были серьезнее.

По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, крупный бунт начался во дворе тюрьмы. Около 200 заключенных затеяли массовую драку. Охранники пытались словами прекратить беспорядки, но осужденные не обращали на них внимание. В итоге, как пишет издание ABC7, сотрудникам тюрьмы пришлось пустить в ход оружие и слезоточивый газ. Только после того, как охранники произвели предупредительные выстрелы в воздух, осужденные прекратили беспорядки. Всего их было девять.

Сообщается, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU