В Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человек
В Калифорнии в результате беспорядков в Учебном центре исправительных учреждений в Соледаде пострадали около 60 человек. Порядка 50 с незначительными травмами получают лечение на территории тюрьмы, еще восемь заключенных доставили в больницы за пределами учреждения, так их травмы были серьезнее.
По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, крупный бунт начался во дворе тюрьмы. Около 200 заключенных затеяли массовую драку. Охранники пытались словами прекратить беспорядки, но осужденные не обращали на них внимание. В итоге, как пишет издание ABC7, сотрудникам тюрьмы пришлось пустить в ход оружие и слезоточивый газ. Только после того, как охранники произвели предупредительные выстрелы в воздух, осужденные прекратили беспорядки. Всего их было девять.
Сообщается, что никто из сотрудников исправительного учреждения не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU