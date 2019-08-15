Трамп через сосцсеть предложил Си Цзиньпину встретиться

СЕГОДНЯ 06:21 2019-08-15T06:21:56+03:00

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Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter соообщил о своей уверенности в том, что председатель КНР Си Цзиньпин может «быстро и гуманно» разрешить ситуацию с Гонконгом.

- Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень сильно уважает свой народ. У меня нет никаких сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может сделать это, - написал Трамп.

В конце своего поста глава белого дома написал «Личная встреча?». Однако не объяснил, что именно он подразумевал под этим предложением.

Сайт kp.ru писал, что протесты охватили Гонконг еще несколько месяцев назад. Причиной стали планы властей по принятию закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц на материковый Китай. Однако даже после снятия данного документа с повестки дня массовые митинги продолжились и переросли в столкновения с полицией. Накануне МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713831" frameborder="0"></iframe> В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU