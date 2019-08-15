В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит "вовремя"
В подмосковном аэропорту «Жуковский» совершил жесткую посадку самолет А-320, который выполнял рейс по маршруту Москва- Симферополь. На борту находились больше 220 человек, шестеро из которых дети. Пострадали как минимум десять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Четверых пассажиров воздушного судна доставили в больницу.
Во время взлета в один из двигателей попала стая птиц. Экипаж принял решение об экстренной посадке. Самолет садился без шасси, во время приземления у него отпал двигатель. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
По фотографиям, которые прислали очевидцы видно, что у самолета А-320 есть серьезные повреждения. Однако на сайте аэропорта «Жуковский» на табло с расписанием вылет рейса U6230 Москва-Симферополь назначен на «6:05».
В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»
ИСТОЧНИК KP.RU