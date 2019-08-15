В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит "вовремя"

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-15T08:33:09+03:00

В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию» Фото: Предоставлено очевидцем

Изменить размер текста: A A

В подмосковном аэропорту «Жуковский» совершил жесткую посадку самолет А-320, который выполнял рейс по маршруту Москва- Симферополь. На борту находились больше 220 человек, шестеро из которых дети. Пострадали как минимум десять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Четверых пассажиров воздушного судна доставили в больницу.

Во время взлета в один из двигателей попала стая птиц. Экипаж принял решение об экстренной посадке. Самолет садился без шасси, во время приземления у него отпал двигатель. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

По фотографиям, которые прислали очевидцы видно, что у самолета А-320 есть серьезные повреждения. Однако на сайте аэропорта «Жуковский» на табло с расписанием вылет рейса U6230 Москва-Симферополь назначен на «6:05».

В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»

ИСТОЧНИК KP.RU