2019-08-15T08:33:09+03:00
Происшествия

В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит "вовремя"

Самолет А-320 совершил жесткую посадку практически сразу после взлета
Мария ИГНАТЬЕВА
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В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»Фото: Предоставлено очевидцем
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В подмосковном аэропорту «Жуковский» совершил жесткую посадку самолет А-320, который выполнял рейс по маршруту Москва- Симферополь. На борту находились больше 220 человек, шестеро из которых дети. Пострадали как минимум десять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Четверых пассажиров воздушного судна доставили в больницу.

Во время взлета в один из двигателей попала стая птиц. Экипаж принял решение об экстренной посадке. Самолет садился без шасси, во время приземления у него отпал двигатель. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

По фотографиям, которые прислали очевидцы видно, что у самолета А-320 есть серьезные повреждения. Однако на сайте аэропорта «Жуковский» на табло с расписанием вылет рейса U6230 Москва-Симферополь назначен на «6:05».

В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»

В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит «по расписанию»

ИСТОЧНИК KP.RU

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