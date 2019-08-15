В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-15T12:10:43+03:00

Корпорация сообщила, что уже внесла уточнения в политику конфиденциальности

Изменить размер текста: A A

Американская корпорация Microsoft частично признала, что негласно прослушивала аудиосообщения пользователей через сервисы Cortana и Skype Translator.

«В связи с недавно поднимавшимися вопросами мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее справляться работой, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписям», - сообщает представитель компании в ответном письме интернет-порталу Vice, который обнаружил нарушение конфиденциальности пользователей

Компания сообщила, что уже внесла соответствующие изменения в политику конфиденциальности.

«Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов с тем, чтобы внести большую ясность», - отметили в Microsoft.

Напомним, что днем ранее, Facebook также призналась, что прослушивала голосовые сообщения пользователей. Компания также платила третьим лицам за расшифровку текстов.

ИСТОЧНИК KP.RU