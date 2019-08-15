Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-15T12:41:58+03:00

Никто из пассажиров не пострадал

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В ирландском аэропорту Шаннон произошло ЧП с участием самолета Минобороны США. Лайнер Boeing 767-300 ехал по взлетно-посадочной полосе, готовясь ко взлету. Однако диспетчеры неожиданно заметили возгорание возле одного из шасси.

Все пассажиры и члены экипажа экстренно покинули борт через два аварийных выхода. Никто из них не пострадал. Известно, что среди пассажиров были гражданские сотрудники Минобороны США.

Экстренные службы быстро потушили пламя. Сейчас они занимаются буксировкой самолета на стоянку, сообщает издание The Sun.

В связи с происшествием аэропорт временно приостановил свою работу и отменил все рейсы.

Напомним, утром 15 августа произошло еще одно ЧП с участием самолета. Российский Лайнер Airbus А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта "Жуковский". Причиной происшествия стало попадание чаек в двигатели самолета.

Самолёт авиакомпании, перевозящей военных США, загорелся в Ирландии.

ИСТОЧНИК KP.RU