СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-15T12:44:24+03:00

Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена Фото: Иван ВИСЛОВ

А авиагавани сообщили, что никто не пострадал

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Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Первая аварийная посадка произошла с грузовым самолетом MD-11, после чего в одном из двигателей лайнера возник пожар, который быстро потушили.

«Пожарная бригада аэропорта немедленно присоединилась к тушению. Пожар был быстро ликвидирован. Во время операции никто не пострадал», - говорится в сообщении пресс-службы.

Позже в аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет Embraer польского авиаперевозчика LOT, на борту которого произошло задымление. На борту находилось 96 пассажиров. Никто не пострадал.

Напомним, сегодня, два воздушных судна совершили две аварийные посадки в Москве. Около 6:20 из-за попадания птицы в двигатель самолета А-321 рейса Москва-Симферополь «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский». Позже по причине отказа гидросистемы частный самолет рейса Москва - Самара благополучно совершил экстренную посадку в московском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU