Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-15T13:25:30+03:00

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После аварийной посадки самолета А321 под Москвой за помощью медиков обратились 55 человек, из них один госпитализирован. Среди пострадавших были дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сегодня, 15 августа, на утреннем рейсе «Москва-Симферополь» возникли неполадки: по предварительной версии в оба двигателя попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с сильными неполадками. Тем не менее пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось профессионально посадить самолет, так что вместо трагедии все обошлось испугом и небольшими травмами.

Самолет сел без шасси на кукурузное поле неподалеку от Жуковского, после чего все пассажиры под руководством экипажа были немедленно эвакуированы. В данный момент на месте аварии работают пожарная служба и МЧС, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726135" frameborder="0"></iframe> Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU