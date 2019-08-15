2019-08-15T14:32:39+03:00
Политика

Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковой

Министр иностранных дел рассказал о ходе переговоров Москвы с Токио
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковойЛавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация вокруг подписания мирного договора с Японией не является тупиковой, однако все упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», - сказал глава российского МИД.

Тем не менее, Лавров подчеркнул, что Москва «не может закрывать глаза» на сильную зависимость Токио от Вашингтона. Так, по словам министра, во всех вопросах, которые носят принципиальный характер и вызывают противоречие в ООН, Япония голосует с Соединенными Штатами против России.

Ранее, 29 июня, по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сообщил о том, что стороны отметили налаживание предметного диалога по мирному договору. Российский лидер отметил, что обсуждение «чувствительной для обеих стран теме» будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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