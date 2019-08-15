МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-15T14:46:26+03:00

По словам генерал-майора полиции более 40 000 граждан Украины уже воспользовались этой возможностью. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скоро тем, кто длительное время проживал на территории нашей страны станет еще проще получить российское гражданство

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- Ежедневно 1000 граждан ЛНР и ДНР подает заявление о приобретении гражданства, - заявила в четверг начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

По словам генерал-майора полиции более 40 000 граждан Украины уже воспользовались этой возможностью, а еще 3,5 миллиона, попадающих в льготную категорию, могут это сделать.

Чтобы реализовать эту возможность для прибывающих с Украины соотечественников собираются даже расширить штат сотрудников полиции, которые занимаются оформлением их документов.

Всего за апрель - август 2019 года в МВД России поступило 98 тысяч заявлений на получение российского гражданства. С 2013 года документы получили более 50 000 человек, которые проживали и работали на территории нашей страны длительное время.

Благодаря указам президента России, получить документы становится все проще.

ИСТОЧНИК KP.RU