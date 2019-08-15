МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
- Ежедневно 1000 граждан ЛНР и ДНР подает заявление о приобретении гражданства, - заявила в четверг начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.
По словам генерал-майора полиции более 40 000 граждан Украины уже воспользовались этой возможностью, а еще 3,5 миллиона, попадающих в льготную категорию, могут это сделать.
Чтобы реализовать эту возможность для прибывающих с Украины соотечественников собираются даже расширить штат сотрудников полиции, которые занимаются оформлением их документов.
Всего за апрель - август 2019 года в МВД России поступило 98 тысяч заявлений на получение российского гражданства. С 2013 года документы получили более 50 000 человек, которые проживали и работали на территории нашей страны длительное время.
Благодаря указам президента России, получить документы становится все проще.
ИСТОЧНИК KP.RU