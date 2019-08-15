Макгрегор ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски
Чемпион UFC в легком и полулегком весе, прославленный боец Конон Макгрегор стал героем скандала. Спортсмен отвесил сильный удар по лицу посетителю бара в Дублине. Инцидент произошел еще в начале апреля, но известно о нем стало только сейчас.
В тот день, как выяснилось, Макгрегор пришел в заведение и заказал всем посетителям виски собственного производства. Один из находящихся в зале принять подарок ирландца по каким-то причинам не захотел. Тогда спортсмен лично поставил перед ним рюмку. Последовал еще один отказ.
Поведение мужчины так разозлило Макгрегора, что тот не сдержался и ударил неблагодарного гостя по лицу. Продолжиться драке не дали посетители бара. Они сразу же оттащили нападавшего в сторону.
На данный момент не известно наказали ли спортсмена за эту выходку. "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ Sports пишет, что потерпевший написал заявление в правоохранительные органы страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU