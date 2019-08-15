2019-08-15T15:40:44+03:00
Экономика

Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей

Такие данные приводит Министерство финансов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Россия завершила январь-июль с профицитом бюджетаРоссия завершила январь-июль с профицитом бюджетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По итогам января-июля профицит федерального бюджета РФ составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Министерство финансов.

Общий объем доходов бюджета за семь месяцев составил 11,469 трлн рублей. Из них нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, а ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.

Расходы бюджета за этот период времени составили 9,441 трлн рублей. Больше всего расходов пришлось на социальную политику - 2,884 трлн рублей. Затем идет национальная оборона - 1,610 трлн рублей. А на национальную безопасность и правоохранительную деятельность государство в сумме потратило 1,026 трлн рублей.

По итогам 2018 года бюджет России также сложился профицитным (2,7 ВВП). Это произошло впервые с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне стали экономить на заграничном отдыхе
Британия ввела запрет на поставку подводных аппаратов в Россию
За 2018 год Эрмитаж и Третьяковка заработали 3,5 миллиарда рублей
Аварийная посадка А321 в Подмосковье: число пострадавших возросло до 74
Названы страны, жители которых чаще всего посещают Россию
Аварийно севший в Подмосковье самолет восстановить не смогут
11 российских вузов вошли в топ-1000 китайского рейтинга лучших вузов мира
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 1 апреля
Макгрегор ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321