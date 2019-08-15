Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-15T15:40:44+03:00

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По итогам января-июля профицит федерального бюджета РФ составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Министерство финансов.

Общий объем доходов бюджета за семь месяцев составил 11,469 трлн рублей. Из них нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, а ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.

Расходы бюджета за этот период времени составили 9,441 трлн рублей. Больше всего расходов пришлось на социальную политику - 2,884 трлн рублей. Затем идет национальная оборона - 1,610 трлн рублей. А на национальную безопасность и правоохранительную деятельность государство в сумме потратило 1,026 трлн рублей.

По итогам 2018 года бюджет России также сложился профицитным (2,7 ВВП). Это произошло впервые с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU