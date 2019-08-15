За 2018 год Эрмитаж и Третьяковка заработали 3,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-15T16:34:39+03:00

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Государственная Третьяковская галерея за 2018 год заработала более миллиарда рублей – выручка стала рекордной, рост составил 50%. Доходы Эрмитажа составили 2,5 млрд рублей. Заработок этих учреждений культуры составляет четверть доходов всех государственных музеев страны.

В Минкульте считают, что вырученные средства – это не просто прибыль, а деньги, которые пойдут на реконструкцию и развитие учреждений. При этом, по словам главы департамента музеев Министерства культуры Владислава Кононова, музеи по-прежнему будут получать государственные субсидии.

Кстати больше стали зарабатывать и государственные региональные музеи, которые зачастую стимулируют экономический рост территорий: для посетителей строят кафе, гостиницы, магазины, создают рекреационные зоны – в целом развивается инфраструктура.

Например, благодаря высокому турспросу на посещение Владимиро-Суздальского музея-заповедника (1,5 млн человек) в городе открылись пять точек питания и восемь магазинов, два из которых крупные сетевые гипермаркеты.

По словам суздальского мэра Сергей Сахарова, на сегодняшний день 70% жителей города работают именно в туристическом бизнесе или на рынке оказания услуг. При этом некоторые эксперты отмечают, что такие высокие доходы связаны с тем, что музеи устанавливают высокую стоимость на входной билет, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Из-за этого не все категории граждан получают возможность культурно обогатиться. К примеру, чтобы семье из троих человек посетить Эрмитаж, в среднем придется заплатить 2100 рублей (при цене 700 рублей с человека), в Третьяковку билеты обойдутся несколько дешевле – 1500 рублей (500 рублей с человека).

По данным Министерства культуры, сейчас в России на постоянной основе работают около 3000 государственных музеев и почти 700 частных. В прошлом году галереи посетили более 154 млн человек, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU