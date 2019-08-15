На севере Норвегии обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-15T17:03:27+03:00

Он не опасен ни для людей, ни для окружающей среды

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В норвежской провинции Финнмарк, находящейся на границе с Россией, обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агенство радиационной и ядерной безопасности.

Как отметили в ведомстве, уровень радиации очень низок, и потому не представляет никакой опасности ни для людей, ни для окружающей среды. Такие случаи происходят в Норвегии в среднем 6-8 раз в год.

Пока неизвестно, связан ли как-то этот случай с недавним взрывом на военном полигоне под Северодвинском.

- В настоящее время не представляется возможным определить, является ли последнее обнаружение йода в воздухе последствием происшествия в Архангельске на прошлой неделе, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 8 августа. Военные испытывали жидкость радиоактивной двигательной установки, произошел взрыв, погибли 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU