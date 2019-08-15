На севере Норвегии обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода
В норвежской провинции Финнмарк, находящейся на границе с Россией, обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агенство радиационной и ядерной безопасности.
Как отметили в ведомстве, уровень радиации очень низок, и потому не представляет никакой опасности ни для людей, ни для окружающей среды. Такие случаи происходят в Норвегии в среднем 6-8 раз в год.
Пока неизвестно, связан ли как-то этот случай с недавним взрывом на военном полигоне под Северодвинском.
- В настоящее время не представляется возможным определить, является ли последнее обнаружение йода в воздухе последствием происшествия в Архангельске на прошлой неделе, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ЧП произошло 8 августа. Военные испытывали жидкость радиоактивной двигательной установки, произошел взрыв, погибли 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU