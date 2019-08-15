Под Москвой неизвестный устроил стрельбу в парикмахерской

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-15T17:05:52+03:00

О пострадавших пока ничего не известно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На юго-востоке Московской области произошло ЧП. Неизвестный мужчина начал палить из ружья в парикмахерской города Котельники. После этого злоумышленник забаррикадировался в салоне и пока остается там.

"Мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь на поражение из охотничьего ружья. Затем закрылся внутри", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Задержать мужчину пока не удалось, с ним ведут переговоры сотрудники правоохранительных органов.

"Пьяный мужчина сделал один выстрел из ружья. Весь персонал и клиенты парикмахерской разбежались. Никто не пострадал. С нападавшим ведутся переговоры. Он сильно пьян", - добавил источник.

Сайт kp.ru писал о похожем событии на фабрике "Меньшевик". Экс-директор предприятия Илья Аверьянов в декабре 2017 года застрелил охранника, а после забаррикадировался в здании и отказывался идти на контакт с силовиками.

ОМОН взял в оцепление район в Котельниках, где ведется стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU