С мужчиной, захватившим парикмахерскую в Котельниках, начали переговоры
Полицейские начали переговоры с мужчиной, который захватил парикмахерскую в подмосковных Котельниках. Силовики прибыли на место и пытаются договориться с захватчиком, чтобы он добровольно сдался.
В полиции города RT подтвердили, что место вокруг парикмахерской оцеплено. Внутри помещения никого из работников и посетителей нет, мужчина там один.
- Пока задержать его не удалось, - сообщил источник.
Пока о причинах случившегося тоже не сообщается. Очевидцы уверяют, что прежде чем занять помещение, мужчина выстрелил в воздух из ружья.
В момент, когда раздались выстрелы, внутри находилось много человек. Перепуганные люди бросились на улицу, к счастью, мужчина не стал стрелять на поражение. Видимо, он добивался того, чтобы помещение освободили.
Помимо того,что нападавший вооружен, он еще сильно пьян, сообщили полиции очевидцы.
ОМОН взял в оцепление район в Котельниках, где ведется стрельба.
ИСТОЧНИК KP.RU