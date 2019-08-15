С мужчиной, захватившим парикмахерскую в Котельниках, начали переговоры

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-15T17:29:30+03:00

Известно, что он находится в помещении один, заложников нет

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Полицейские начали переговоры с мужчиной, который захватил парикмахерскую в подмосковных Котельниках. Силовики прибыли на место и пытаются договориться с захватчиком, чтобы он добровольно сдался.

В полиции города RT подтвердили, что место вокруг парикмахерской оцеплено. Внутри помещения никого из работников и посетителей нет, мужчина там один.

- Пока задержать его не удалось, - сообщил источник.

Пока о причинах случившегося тоже не сообщается. Очевидцы уверяют, что прежде чем занять помещение, мужчина выстрелил в воздух из ружья.

В момент, когда раздались выстрелы, внутри находилось много человек. Перепуганные люди бросились на улицу, к счастью, мужчина не стал стрелять на поражение. Видимо, он добивался того, чтобы помещение освободили.

Помимо того,что нападавший вооружен, он еще сильно пьян, сообщили полиции очевидцы.

ОМОН взял в оцепление район в Котельниках, где ведется стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU