2019-08-15T18:17:39+03:00
Общество

Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Документ опубликован на портале правовой информации
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин определил Санкт-Петербург местом проведения двух крупнейших саммитов в 2020 году. Речь идет о встрече Шанхайской организации сотрудничества и глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

"Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС. Документ вступает в силу со дня его подписания", - сообщается в тексте указа.

Саммиты должен был принять Челябинск, но на встрече с губернатором области в середине лета Путин сообщил, что изменил свое решение. При этом в городе проведут ряд мероприятий. Также Челябинск не лишился выделенных ему к саммитам денег.

"Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС", - сказал на той встрече президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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