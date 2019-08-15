2019-08-15T18:47:59+03:00
Спорт

Шюррле и Мирзов начнут с первых минут матч Лиги Европы Спартак - Тун

Оглашен стартовый состав "Спартака" на игру против швейцарского "Туна"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" 15 августа примет "Тун" в ответной игре Лиги Европы."Спартак" 15 августа примет "Тун" в ответной игре Лиги Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 15 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. "Спартак" примет на своем поле швейцарский "Тун". Неделю назад столичный клуб выиграл в гостях со счетом 3:2 у своих соперников. И уже оглашен стартовый состав команд на игру. В основном составе "Спартака" - новички Шюррле и Понсе в атаке, в средней линии с первых минут - Резиуан Мирзов.

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон - Зобнин, Гулиев - Бакаев, Мирзов, Шюррле - Понсе.

Ребров, Мельгарехо, Кутепов, Мелкадзе, Джано, Умяров, Рассказов - так выглядит скамейка запасных "Спартака".

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Тун. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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