В Чувашии появится детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-15T18:56:10+03:00

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В Чувашии появится новый детский технопарк «Кванториум»: его откроют в Новочебоксарске в рамках регионального образовательного проекта «Успех каждого ребенка». Первых посетителей технопарк встретит уже в этом году - 800 юных исследователей будут осваивать в нем современные технологии. На создание технопарка правительство республики выделяет 107,4 млн рублей.

Образовательные программы для детей будут составлены по шести направлениям технических и естественных наук. Программы также будут разделены на модули по возрастающей сложности — от базового курса к долгосрочной программе. Над их созданием работают педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов и эксперты научно-исследовательских институтов.

- Основная задача базового курса – привлечь детей к исследовательской и изобретательской деятельности, показать им, что выбранное ими образовательное направление интересно и перспективно, - подчеркнула руководитель «Кванториума» Наталия Петрова. - На этом уровне дети должны научиться делать что-то своими руками, работать с приборами и оборудованием, а также приобрести навыки, которые важны как для участия в коллективных проектах, так и жизни в социуме: работать совместно, брать на себя ответственность, выполнять определенную роль в команде.

«Кванториум» откроется на базе Новочебоксарского химико-механического техникума. Сейчас в его помещениях идет ремонт, после которого в будущий технопарк доставят необходимое оборудование.

Кроме этого технопарка в Чувашии появятся еще три мобильных «Кванториума», предназначенных для детей из отдаленных районов республики. Они будут созданы в 2020-2022 годах в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Передвижные комплексы, оборудованные высокотехнологичными приборами, будут приезжать в деревни и села, чтобы обучать ребятишек основам VR, робототехники и промышленного дизайна. Создание мобильных «Кванториумов» стало возможно благодаря победе Чувашии в федеральном конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU