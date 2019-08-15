Хакеры украли данные пользователей Европейского центрального банка

СЕГОДНЯ 20:12 2019-08-15T20:13:22+03:00

Банк связался с теми, кто мог утерять данные. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Европейский Центральный банк сообщил о том, что в четверг, 15 августа, неизвестные люди взломали их сайт. Хакерам, возможно, удалось украсть данные 481 пользователя.

"Затронутая информация состоит из адресов электронной почты, имен и должностей подписчиков. ЕЦБ связывается с людьми,чьи данные могут быть затронуты", - сообщается на сайте банка.

В организации подчеркнули, что злоумышленникам удалось установить вредоносное программное обеспечение. Однако "внутренние системы " и "чувствительные к рынку данные" затронуты не были. Утечка была обнаружена во время стандартных ремонтных работ.

"Европейский центральный банк очень серьезно относится к безопасности данных. Мы проинформировали Европейского инспектора по защите данных о нарушении. ЕЦБ предпринимает необходимые шаги для того, чтобы сайт мог безопасно возобновить работу", - добавили в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU