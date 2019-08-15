Помощник Зеленского рассказал о планах "реинтеграции" Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 20:32 2019-08-15T20:32:23+03:00

С его слов, рабочая группа начала обсуждение плана по возврату территорий

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал, что команда Зеленского работает над планом по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. С его слов, рабочая группа обсуждает планы по возвращению этих территорий.

"Территории Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем", - заявил Рябошапка Интерфакс-Украина".

Одним из способов достижения цели Рябошапко назвал "концепцию переходного правосудия", которую собираются разработать в ближайшее время. В ее основу должны лечь нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - добавил Рябошапка.

ИСТОЧНИК KP.RU