Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Си Цзиньпином

СЕГОДНЯ 02:26 2019-08-16T02:27:05+03:00

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Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер планирует побеседовать с ним по телефону.

- Я поговорю с ним, в ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор, - сказал Трамп.

При этом глава белого дома не уточнил, когда именно состоится беседа. Однако он отметил, что торговая война с Китаем, по его мнению, продлится не долго. Трамп также считает, что она не приведет к рецессии.

Ранее сайт kp.ru писал о тарифы на определенную продукцию будут обновлены уже 1 сентября, однако изменения не коснутся сотовых телефонов, ноутбуков, мониторов, видеоприставок, игрушек, обуви и отдельных предметов одежды. Пошлины на ввоз этих товаров из Китая будут повышены лишь 15 декабря. Накануне Трамп решил отложить торговую войну с КНР, чтобы не портить рождественский шоппинг.

ИСТОЧНИК KP.RU