СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-16T05:42:40+03:00

В Канаде дикий волк напал на палатку с туристами Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Семья с детьми в этот момент спала

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В Канаде в провинции Альберта на палатку с туристами ночью напал дикий волк. В этот момент внутри находилась семья с детьми, которые спали. Хищник попытался утащить главу семейства в лес.

Супруга мужчины рассказала, что происходящее больше походило на фильм ужасов, чем реальность. В разговоре с изданием The Mercury News она вспоминает, что муж преградил путь хищнику, а тот вцепился ему в руку. Женщина своим телом прятала детей, и держала супруга за ноги.

На помощь к семье прибежал мужчина из соседней палатки, когда услышал крики. Сосед пнул волка по задней части туловища. После этого хищник сбежал. Травмы получил только глава семейства, дети и его жена не пострадали.

Отмечается, что палаточный лагерь временно закрыли. Он прекратил работу пока идет расследование, которым занимается администрация национального парка. Хищника уже обнаружили и отстрелили.

ИСТОЧНИК KP.RU