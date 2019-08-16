В Канаде дикий волк напал на палатку с туристами
В Канаде в провинции Альберта на палатку с туристами ночью напал дикий волк. В этот момент внутри находилась семья с детьми, которые спали. Хищник попытался утащить главу семейства в лес.
Супруга мужчины рассказала, что происходящее больше походило на фильм ужасов, чем реальность. В разговоре с изданием The Mercury News она вспоминает, что муж преградил путь хищнику, а тот вцепился ему в руку. Женщина своим телом прятала детей, и держала супруга за ноги.
На помощь к семье прибежал мужчина из соседней палатки, когда услышал крики. Сосед пнул волка по задней части туловища. После этого хищник сбежал. Травмы получил только глава семейства, дети и его жена не пострадали.
Отмечается, что палаточный лагерь временно закрыли. Он прекратил работу пока идет расследование, которым занимается администрация национального парка. Хищника уже обнаружили и отстрелили.
ИСТОЧНИК KP.RU