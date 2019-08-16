2019-08-16T06:22:35+03:00
В мире

Власти США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером Grace 1

Вашингтон считает, что судно содействовало Корпусу стражей исламской революции
Мария ИГНАТЬЕВА
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Власти США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером Grace 1Власти США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером Grace 1Фото: REUTERS
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Власти США заявили, что подозревают иранский танкер Grace 1 содействии Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По их мнению, судно занималось транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. В связи с этим, Госдепартамент сообщил, что это может привести «к серьезным последствиям» для связанных с судном лиц, в том числе им может быть отказано во въезде в США.

- США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1, - сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она также отметила, что в США КСИР внесен в список террористических организаций. И в случае, если Америка узнает о содействии этому корпусу, морякам аннулируют визы.

Сайцт kp.ru писал ранее о захвате судна сотрудникам спецподразделений Гибралтара 4 июля. Накануне оно было отпущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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