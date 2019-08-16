Меньше картошки, больше ягод: Как изменился рацион россиян за 40 лет

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-16T07:56:51+03:00

Согласно данным Росстата, с 1980 года значительно снизилось потребление макарон и сладкого, а вот фрукты и овощи стали есть чаще

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За последние 40 лет в рационе россиян стало почти вдвое меньше картофеля и гораздо больше фруктов и ягод. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата.

Согласно данным ведомства, еще в 1980 году жители нашей страны ежегодно потребляли 117 килограммов картофеля на человека, а к 2018 году эта цифра снизилась до 59 кг. Фруктов и ягод в районе наоборот стало больше - с 35 кг в год, до 74. Рыбу и овощи также стали есть чаще - с 17 до 22 кг и с 92 до 104 кг соответственно.

Снижение коснулось потребления яиц (с 286 до 231 штуки в год на человека), сахара и кондитерских изделий (с 35 до 31 кг). Такая же ситуация наблюдается в плане хлеба, круп и макарон. За последние несколько 40 лет россияне стали есть их на 16 кг меньше - всего 112 кг. Потребление молочных продуктов сократилось с 390 кг до 266.

Что касается мяса, то в 1980 году на одного человека приходилось около 70 кг в год, в 2000-м - 50 кг, а в 2018-м - 89 кг.

Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, что такие изменения в рационе связаны с переходом граждан на здоровый образ жизни. Также выросло доступность фруктов и овощей для населения, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее специалисты изучили изменение рациона россиян за последние 100 лет. Оказалось, что наши завтраки стали вреднее, а потребление углеводов снизилось.

ИСТОЧНИК KP.RU