2019-08-16T09:12:19+03:00
Политика

Половина жителей Южной Кореи одобряет деятельность Мун Чжэ Ина

Отрицательную оценку работе президента дали 46,9% участников опроса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ ИнФото: REUTERS
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Мнения жителей Южной Кореи относительно деятельности действующего президента республики Мун Чжэ Ина разделились почти поровну, однако большая часть населения (50,1%) все же поддерживает главу государства. Недовольны работой политика 46,9% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

Многие корейцы считают, что нынешний состав Национального собрания является худшим в истории страны. При этом большинство респондентов возложило вину за ситуацию на членов крупнейшую оппозиционную Корейскую партию свободы (48,9%), а 27,9% указали на правящую Демократическую партию "Тобуро".

Около 50% жителей Сеула признались, что не собираются голосовать за действующих депутатов по местным округам на парламентских выборах 2020 года. В Тэгу, где в противовес столице сильно влияние оппозиции, аналогичный ответ дали примерно столько же опрошенных.

Что касается президентских выборов, то корейцы наиболее импонируют премьер-министру Ли Нак Ёну и председателю партии Корейской партии свободы Хван Гё Ану, передает телеканал KBS.

Сайт kp.ru писал, что действующий глава республики Мун Чжэ Ин занял место освободившееся после импичмента Пак Кын Хе. В начале 2017 года ее обвинили во взяточничестве, злоупотреблении властью и раскрытии государственных тайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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