2019-08-16T10:51:16+03:00
Экономика

Санкции США против Ирана обогатили российских нефтяников на $905 млн

Компании Средиземноморского региона стали все чаще покупать сырье марки Urals
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Санкции США увеличили спрос на российскую нефтьСанкции США увеличили спрос на российскую нефтьФото: REUTERS
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Введенные США санкции против Ирана и Венесуэлы увеличили доходы российских нефтяных компаний на 905 миллионов долларов с ноября 2018 года.

Сайт kp.ru писал, что некоторое время назад Вашингтон полностью отказался от исключений по ограничительным мерам в отношении Исламской Республики и запретил целому ряду стран, в том числе Германии, Великобритании и Франции, покупать добываемое там сырье. В результате многие перешли на российскую нефть.

Аналитик JBC Energy Констанца Рангелова считает, что на увеличение спроса повлияло также решение OPEC+ о сокращении добычи сырья. После того, как об этом было объявлено, стоимость барреля российской Urals выросла до максимальных показателей относительно марки Brent.

Чаще всего нашу нефть покупают компании Средиземноморского региона. которые ранее торговали с Ираном, передает агентство Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU

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