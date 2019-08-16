В России предложили продавать снимки земли из космоса

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-16T10:59:04+03:00

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В России скоро начнут продавать космические снимки. «Российские космические системы» разрабатывает новый сервис по продаже геоданных со спутников дистанционного зондирования земли. Услуга будет впервые доступна, не только госструктурам, но частным компаниям и гражданам.

Раньше подобной услугой могли пользоваться только государственные структуры и то, по официальному запросу в РКС. Теперь информацию о вырубках леса или появлении незаконных свалок бытовых отходов, а также снимки и аналитические отчеты о ходе строительства дорог и жилья, сможет получить любой желающий. Данные в доступном изложении можно будет получать на свой компьютер или смартфон.

Предполагается, что геоданные со спутников помогут гражданам или частным компаниям для отстаивания прав в земельных спорах и вопросах собственности. Исходный космический снимок будет адаптирован для потребителей.

- Изображение должно быть привязано к реальному квадрату карты местности, и на него должна быть наложена дополнительная геоинформация, полученная в разных спектральных диапазонах», - пояснили в РКС «Известям».

После установки на компьютер или смартфон специально разработанного интерфейса заказчик будет ежедневно получать данные по своему запросу, а также аналитический отчет по ситуации.

В скором времени сервисы будут дополнены технологией автоматического распознавания с использованием нейросетей для оценки состояния лесного фонда, карьеров, свалок и строительства.

Стоимость услуги будет определяться индивидуально в зависимости от объема запрашиваемой информации. Часть доходов от продажи сервиса в РКС планируют направить на обновление систем зондирования земли. Ознакомиться с интерфейсом сервиса и возможностями работы с ним смогут посетители аэрокосмического салона МАКС-2019 в Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU