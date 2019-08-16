2019-08-16T11:12:00+03:00
Экономика

На восстановление детских лагерей потребуется 135 миллиардов рублей

Разработкой программы перезагрузки детского отдыха занимается Агентство стратегических инициатив
Ася РОМАНЧУК
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Эксперты предлагают активнее развивать детский отдых в лагеряхЭксперты предлагают активнее развивать детский отдых в лагеряхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Детский отдых в лагерях может получить "вторую жизнь". Агентство стратегических инициатив разрабатывает программу, которая позволит за пять лет удвоить число детей, отдыхающих в загородных лагерях.

Для этого, естественно, потребуются, внушительные финансовые вливания. На восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры потребуется 135 миллиардов рублей, которые предлагают изыскать из бюджета и внебюджетных источников.

По статистике, в 2018-м в летних лагерях побывали всего 5,6 млн. российских школьников из 18,7 млн. Большинство проводило время в пришкольных лагерях дневного пребывания. Причина столь низкого охвата детей организованным отдыхом – в многолетних проблемах отрасли.

Предполагается, что за счет модернизации существующей инфраструктуры в загородных лагерях каждый год смогут отдыхать дополнительно 1,5 млн детей. Достичь таких результатов разработки проекта намерены в течение пяти лет. В проекте программы также содержится предложение создать реестр объектов инфраструктуры, заброшенных или находящихся в аварийном состоянии, но подходящих для восстановления.

По словам эксперта Общественной палаты России Сергея Минделевича, по всей стране заброшены тысячи лагерей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, но средств на их содержание не хватает, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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