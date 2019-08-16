2019-08-16T11:32:43+03:00
Происшествия

На российских пляжах могут появиться системы видеонаблюдения

Таким образом будет усилен надзор за прогулочными судами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский профессиональный союз моряков предлагает установить видеокамеры на российских пляжахРоссийский профессиональный союз моряков предлагает установить видеокамеры на российских пляжахФото: REUTERS
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Российский профессиональный союз моряков предложил повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах и установить камеры видеонаблюдения на пляжах. С соответствующей инициативой выступил заместитель главы организации Игорь Ковальчук, комментируя недавние инциденты.

Речь идет, в частности, о трагедии, случившейся в начале июля в Черном море Тогда недалеко от берега поселка Джубга затонул катер "Атолл" с 55 пассажирами на борту при максимальной вместимости 12 человек. Сайт kp.ru писал, что жертвами происшествия стали две женщины. А на следующий день после этого инцидента в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.

"Эти мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Здесь есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС России и Минтрансом России, так как ГИМС подчиняется МЧС, а контролирующие транспортные ведомства – Минтрансу", - пояснил Ковальчук.

По его мнению, владельцы прогулочных катеров должны нести ответственность за безопасность пассажиров и техническое состояние судна, а оперативно пресекать попытки взять на борт больше людей, чем положено, поможет видеонаблюдение. В связи с этим замглавы союза призвал оборудовать камерами не только причалы, но и пляжи. Такая мера позволила бы также оперативно расследовать подобные происшествия, передает РИА Новости.

На Черном море перевернулся катамаран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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