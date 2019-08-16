Пассажирам аварийно севшего Airbus 321 рассказали, как получить компенсацию

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-16T11:58:23+03:00

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Все пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета рейса Жуковский-Симферополь смогут получить компенсацию морального и иного вреда. Выплата составит 100 тысяч рублей и будет произведена в течение 14 рабочий дней с момента получения соответствующего обращения. Об этом сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Уважаемые пассажиры рейса U6 178 Жуковский-Симферополь от 15.08.2019, в счет возмещения вреда, в том числе морального, Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает денежную компенсацию в сумме 100 тысяч рублей", - говорится в заявлении на сайте перевозчика.

Для того, чтобы получить деньги, нужно заполнить заявление, отсканировать документы и отправить все это в офис компании. Выплата будет произведена на указанные в материалах банковские реквизиты. Если же в результате недавнего происшествия с самолетом был нанесен вред здоровью пассажира, то следует обратиться в страховую компанию.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, на кукурузное поле в подмосковном Жуковском аварийно приземлился Aibus 321. Еще при взлете в турбины самолета попала стая чаек, после чего двигатели отказали. У капитана воздушного судна была всего минута на принятие решения, и он, вопреки инструкциям, решил сажать машину с убранными шасси, что спасло жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.

Сайт kp.ru писал, что за медицинской помощью обратились 76 человек и лишь одна женщина была госпитализирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726238" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры самолёта Airbus А-321 получат компенсацию – заместитель гендиректора аэропорта Жуковский.

ИСТОЧНИК KP.RU