«АвтоВаз» отзовет свыше 11 тыс. Lada Granta из-за брака

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-16T12:51:04+03:00

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Компания «АвтоВаз» заявила об отзыве с рынка 11 157 автомобилей марки Lada Granta. Данные автомобили были реализованы через дилерскую сеть в период с 1 февраля по 31 марта 2019 года.

Причиной такого решения послужили некачественные указатели поворота. Установленные детали имеют брак и могут разрушиться в процессе использования. В официальных центрах марки будет произведена замена комплектующих на новые, сообщает «Лада Онлайн».

Стоит напомнить, что в прошлом месяце свои автомобили отзывала с рынка и компания Porsche. Производитель обнаружил, что в ряде машин были некорректно установлены подушки безопасности. В случае аварии это может привести к серьезным последствиям для находящихся в автомобиле.

Бракованными оказались модели 718 Cayman и 911, выпущенных в марте-апреле 2018 года. Производитель рекомендовал всем владельцам данных автомобилей обратиться в дилерский центр для проведения бесплатных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU