Эксперт предложил в каждый аэропорт посадить орнитолога

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-16T12:15:09+03:00

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В каждом аэропорту необходимо разметить орнитологов, чтобы они могли следить за обстановкой и помогали минимизировать случаи столкновения самолетов с со стаями птиц. Такое мнение высказал руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в ответ на предложение руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова создать в России индивидуальный «паспорт аэропорта».

«Нужен умный квалифицированный человек, который этим бы занимался. С учетом того, что у нас аэропортов немного, честно говоря, я не вижу никаких проблем в том, чтобы в каждом из них разместить одного-двух людей, которые бы занимались этим вопросом», — цитирует сообщение Рыбака ИА НСН.

При этом эксперт добавил, что во многих авиагаванях уже есть своя орнитологическая служба.

Ранее орнитологи выступили с инициативой, чтобы в каждом аэропорту был создан индивидуальный «паспорт», в котором бы учитывалось наличие поблизости водоемов, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц, передает сайт телеканал «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU