Врачи извлекли из бульдога 30 резиновых уточек

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-16T12:43:38+03:00

Врачи, лечившие собаку, никогда не сталкивались с подобным

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Британские ветеринары извлекли из бульдога три десятка резиновых уточек. Собака, заведенная английской парой, оказалась обладателем невероятного аппетита. Не удовлетворившись обычной едой, пес по кличке Дьявол незаметно съел резиновых уточек, приобретенных хозяйкой дома для украшения бассейна.

Хозяева заподозрили неладное только на следующий день. Собаку начало тошнить. Тошнить уточками. Хозяева немедленно доставили питомца в ветклинику. После медицинских процедур из Дьявола извлекли более тридцати резиновых игрушек, сообщает британское издание the Sun.

Врачи никогда не видели столько предметов в одном животном. По их мнению, то, что собака выжила, да еще и не получила никаких травм, после такого приема пищи — настоящее чудо.

Сейчас бульдог с неуемным аппетитом находится дома, под присмотром хозяев. После экстремальной трапезы Дьяволу придется какое-то время провести на строгой диете.

ИСТОЧНИК KP.RU