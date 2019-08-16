2019-08-16T12:36:05+03:00
В мире

Эрдоган поручил ускорить строительство АЭС в Турции

Президент республики не приемлет задержек в реализации атомных проектов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭСЭрдоган распорядился ускорить строительство АЭСФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ведомствам максимально ускорить реализацию атомных проектов, в том числе по строительству АЭС. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 16 августа, циркуляре главы государства.

"Будет уделено предельное внимание своевременному выполнению обязательств всеми имеющими в этому отношение госструктурами и ведомствами, обеспечению любой необходимой поддержки и послаблений", - сообщается в документе.

Эрдоган подчеркнул, что успешная и безопасная реализация атомных проектов имеет большое значение для Турции, поскольку это поможет стране покрыть потребности в электроэнергии, снизить зависимость от импорта энергоресурсов и уменьшить показатели дефицита платежного баланса, передает вестник Resmi Gazete.

Сайт kp.ru писал, что строительством первой в республики атомной электростанции "Аккую" занимается российский "Росатом". Соответствующее межправительственное соглашение было подписано между Москвой и Анкарой еще в мае 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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