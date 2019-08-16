Забывчивую девочку затянуло в эсклатор

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-16T12:53:03+03:00

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Пятилетняя девочка и её мама спокойно поднимались на эскалаторе в местном торговом центре в китайском городе Ханчуан. Малышка держала свою руку на движущихся перилах, однако забыла её убрать, когда пришло время сходить с эскалатора. Механизм начал засасывать руку ребенка, и девочка упала на пол. Испуганная мама попыталась вытащить дочь самостоятельно, но безрезультатно.

На место происшествия тут же прибыли спасатели, но вытащить девочку сразу не удалось. Им потребовалось около 10 минут, чтобы демонтировать пластиковый корпус эскалатора и вызволить ребенка. Все это время прохожие успокаивали девочку, пытаясь отвлечь её от боли.

К счастью, пострадавшая не получила никаких серьезных травм. Она отделалась лишь несколькими порезами. Малышку сразу же отвезли в местную больницу, где ей наложили швы.

Пока неизвестно, выделит ли администрация магазина деньги, чтобы оплатить медицинские счета пострадавшей, пишет Daily Mail.

Забывчивую девочку затянуло в эскалатор.

ИСТОЧНИК KP.RU