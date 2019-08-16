2019-08-16T13:37:11+03:00
Происшествия

Возле университета Алабамы неизвестные расстреляли пять человек

Два человека погибли, еще трое доставлены в больницу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция устанавливает детали произошедшего. Личности нападавших пока не установленыПолиция устанавливает детали произошедшего. Личности нападавших пока не установленыФото: REUTERS
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В США два человека были убиты у стен государственного университета Алабамы. Как сообщает New York Post, инцидент произошел около 8 часов вечера.

Глава университета сообщил, педагоги не сразу поняли, что стреляют возле их здания, а не офисного центра, расположенного по соседству.

К моменту, когда к месту ЧП прибыли сотрудники полиции и медики, один пострадавший уже был мертв. Четверых раненых доставили в больницу. Однако, в медучреждении один из пострадавших скончался. Состояние еще двоих оценивают как тяжелое. Пятая жертва получила неопасные для жизни травмы и находится под наблюдением врачей.

Полиция устанавливает детали произошедшего. Личности нападавших пока не установлены.

Вооруженные нападения на людей в США, в том числе и в образовательных учреждениях, участились в последнее время. В начале августа в результате терактов в Техасе и Огайо погибли 29 человек, еще 50 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп уверен, что случившееся – делу рук психически больных людей. Потому дал распоряжение увеличить число психиатрических клиник в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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