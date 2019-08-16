Самолет рейса Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-16T13:18:53+03:00

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Пассажирский самолет рейса Москва - Уфа российской авиакомпании UTair вернулся в аэропорт Внуково вскоре после вылета. Причиной инцидента стало попадание птиц в один из двигателей.

Лайнер совершил разворот в районе Троицкого округа Москвы и на настоящий момент уже успешно приземлился на одной из полос столичного аэродрома. Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24.

Самолет развернулся в небе над Троицким округом

Сайт kp.ru писал, что утром в пятницу, 16 августа, похожий инцидент произошел на юге России. Сотрудники аэропорта Минеральных вод заметили тушку птицы в одном из двигателей прилетевшего из Москвы самолета. В результате обратный рейс был задержан на 2,5 часа.

И это все при том, что днем ранее попадание стаи птиц в турбины лайнера "Уральских авиалиний" чуть было не привело к катастрофе. Самолет рейса Жуковский-Симферополь остался без обоих двигателей и аварийно сел на "брюхо" прямо в кукурузном поле. Благодаря мастерству пилотов, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU