2019-08-16T14:09:34+03:00
Общество

На жену бывшего президента Киргизии возбудили уголовное дело

Раису Атамбаеву обвиняют в давлении на судей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Cупруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса c сыномCупруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса c сыномФото: REUTERS
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На бывшую первую леди Киргизии возбудили уголовное дело. Обвинение ей выдвинул Манас Арабаев, который раньше занимал пост завотдела судебной реформы и законности, за что получил прозвище «серый кардинал судебной системы».

Об этом супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса рассказала журналистам портала 24.kg. Согласно его показаниям, бывшая первая леди страны вмешивалась в судебный процесс и оказывала давление на судей.

Речь идет о деле строительной компании БЛС, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа». Арабаев сообщает, что его слова подтверждают сохранившиеся записи телефонных переговоров.

- Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева, - призналась Раиса Атамбаева. - Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться.

Об уголовном деле она узнала только 16 августа. Напомним, экс-президент Киргиии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками 7 августа в ходе спецоперации. Его обвиняют в коррупции, давлении на депутатов и судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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