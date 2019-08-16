2019-08-16T14:14:00+03:00
Происшествия

Суд оказался рассматривать дело экс-министра Кузнецова в особом порядке

Также отклонено ходатайство защиты о снятии обвинений по 14 эпизодам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр финансов Подмосковья. Фото: Алексей Кузнецов Михаил Терещенко ТАССБывший министр финансов Подмосковья. Фото: Алексей Кузнецов Михаил Терещенко ТАСС
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Басманный суд Москвы отказался рассматривать дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в особом порядке. Гособвинение поддержало такое решение несмотря на то, что политик признал свою вину в хищении 11 миллиардов рублей и раскаялся в содеянном.

"Преступление совершалось длительный срок, всего 22 эпизода преступлений в деле, поэтому считаем, что необходимо исследовать доказательства и рассмотреть все обстоятельства дела", - сказала прокурор.

Представители потерпевших также посчитали "неэтичным" назначение Кузнецову наказания в виде не более двух третей от максимального по предъявляемым ему статьям, что предусмотрено особым порядком рассмотрения.

Кроме того, защите было отказано в снятии с подсудимого обвинений по 14 эпизодам в связи с истечением срока давности, передает ТАСС.

Напомним, экс-министру вменяются мошенничество, растрата и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Следствие установило, что своими действиями Кузнецов нанес подмосковному правительству ущерб в размере более 14 миллиардов рублей.

Сайт kp.ru писал, что политика задержали еще в 2013 году во Франции, но экстрадиция состоялась лишь в январе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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