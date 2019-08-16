Жительница Берлина судится с хором мальчиков, не принявших ее дочку

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-16T14:27:03+03:00

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Жительница Берлина, мать 9-летней девочки обратилась в административный суд с иском в отношении хора мальчиков. Женщина утверждает, что ее дочь должны были принять в коллектив, а отказ ущемляет права ее ребенка.

Истица обратилась в государственный кафедральный хор мальчиков осенью минувшего года. Ее дочери отказали в приеме, чем вызвали ее гнев. Она заявила, что такое положение вещей нарушает права девочек на равные возможности с мальчиками.

В то же время администрация хора утверждает, что причиной отказа стал вовсе не пол юной певицы, а ее вокальные данные. Как передает Tagesspiegel, прослушивание показало, что голос девочки не соответствует требованиям, заявленных для солистов хора. Помимо этого, у приемной комиссии возникли сомнения в отношении мотивации девочки.

Заседание суда состоится 16 августа, по итогам будет решено справедливым ли был отказ руководства хора. Стоит отметить, что данный коллектив является одним из старейших музыкальных учреждений германской столицы и до нынешнего момента в него принимали исключительно мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU