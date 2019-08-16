2019-08-16T14:37:42+03:00
Общество

В России в брак стали вступать позже, а начинать половую жизнь – раньше

Только у семи процентов по данным Минздрава «сексуальный дебют» происходит в браке
Юлия САЛЬНИКОВА
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В брак современные молодые люди вступать не торопятсяВ брак современные молодые люди вступать не торопятсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возраст вступления в брак в России увеличился. Причем этот показатель для мужчин и женщин практически сравнялся. Женщины вступают в брак в 24-26 лет, а мужчины в 26-28. Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил еще одну тенденцию: если в брак современные молодые люди вступать не торопятся, то с началом половой жизни предпочитают не затягивать. Возраст «сексуального дебюта» уменьшился за последние 15-20 лет у мужчин на два года, а у женщин на целых три:

- Для девушки он в среднем составляет 17-18 лет, а у молодых людей - 16-17 лет в среднем, - рассказал Аполихин.

Доля тех, кто предпочитает начинать половую жизнь в браке, всего 7,1%. Эксперт предполагает, что частая смена партнеров без целенаправленного создания семьи может привести к росту заболеваний, передающихся половым путем. Его мнение поддерживают ученые, пытающиеся доакзать, что беспорядочная половая жизнь приводит к депрессиям.

У социологов свои данные об «идеальном возрасте» вступления в брак, и эти цифры ниже фактических, тех, что озвучивают статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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