2019-08-16T14:46:38+03:00
В мире

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Российские туристы аннулировали свои брони, и теперь бизнесменам нечем платить по кредитам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Грузинские отели в курортных городах остаются полупустымиГрузинские отели в курортных городах остаются полупустымиФото: Владимир ВОРСОБИН
Изменить размер текста:

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Акция состоялась в пятницу, 16 августа. Ее участниками стали владельцы малых и средних гостиниц, которые оказались не в состоянии погасить кредиты на развитие бизнеса из-за срыва турсезона, вызванного прекращением авиасообщения между Грузией и Россией.

"Сезон провалился, были аннулированы брони. Чем мы заплатим банкам, когда дохода нет?" - цитирует "Интерфакс" одного из участников митинга.

Бизнесмены призвали правительство оказать посредничество в урегулировании ситуации с банками и пригрозили устроить более массовые протесты, если реакции не последует. В качестве предупреждения они на несколько минут перекрыли движение транспорта на центральной трассе в Кобулети.

С участниками акции уже встретился мэр города Мириан Катамадзе, который заверил их в том, что поиск решения проблемы уже ведется. Так, например, рассматривается возможность субсидирования выплаты процентов по кредитам.

Сайт kp.ru писал, что ранее в правительстве Грузии озвучили потери туристической сферы страны от прекращения авиасообщения с Россией - только в июле республика потеряла до 60 млн долларов. При этом экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе не верит в достоверность указанных данных. По ее оценке, цифра занижена примерно в 10 раз.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов
Россиянка устроила дебош в самолете из Доминиканы в Москву
В Гааге умерла принцесса Нидерландов Кристина
Пассажира самолета, приземлившегося в кукурузу, получат багаж до 18 августа
В России в брак стали вступать позже, а начинать половую жизнь – раньше
Суд оказался рассматривать дело экс-министра Кузнецова в особом порядке
На жену бывшего президента Киргизии возбудили уголовное дело
Глазьев оставит пост советника Путина по экономическим вопросам
Возле университета Алабамы неизвестные расстреляли пять человек
Пакистан выразил Индии протест из-за перестрелки в Кашмире
Самолет рейса Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»
Президент Индонезии предложил лишить Джакарту статуса столицы
Забывчивую девочку затянуло в эсклатор
У неандертальцев нашли болезнь «ухо пловца-серфера»
«АвтоВаз» отзовет свыше 11 тыс. Lada Granta из-за брака
Врачи извлекли из бульдога 30 резиновых уточек
Российский турист утонул во время отдыха в Турции
Эрдоган поручил ускорить строительство АЭС в Турции
Второго пилота А 321, севшего в кукурузном поле, госпитализировали