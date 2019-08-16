Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-16T14:46:38+03:00

Российские туристы аннулировали свои брони, и теперь бизнесменам нечем платить по кредитам

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Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Акция состоялась в пятницу, 16 августа. Ее участниками стали владельцы малых и средних гостиниц, которые оказались не в состоянии погасить кредиты на развитие бизнеса из-за срыва турсезона, вызванного прекращением авиасообщения между Грузией и Россией.

"Сезон провалился, были аннулированы брони. Чем мы заплатим банкам, когда дохода нет?" - цитирует "Интерфакс" одного из участников митинга.

Бизнесмены призвали правительство оказать посредничество в урегулировании ситуации с банками и пригрозили устроить более массовые протесты, если реакции не последует. В качестве предупреждения они на несколько минут перекрыли движение транспорта на центральной трассе в Кобулети.

С участниками акции уже встретился мэр города Мириан Катамадзе, который заверил их в том, что поиск решения проблемы уже ведется. Так, например, рассматривается возможность субсидирования выплаты процентов по кредитам.

Сайт kp.ru писал, что ранее в правительстве Грузии озвучили потери туристической сферы страны от прекращения авиасообщения с Россией - только в июле республика потеряла до 60 млн долларов. При этом экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе не верит в достоверность указанных данных. По ее оценке, цифра занижена примерно в 10 раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU