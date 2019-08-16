В Гааге умерла принцесса Нидерландов Кристина

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-16T15:06:41+03:00

Последние несколько лет монаршая особа боролась с раком костей

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Утром в пятницу, 16 августа, умерла голландская принцесса Кристина. На момент смерти ей был 71 год. Трагические новости сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

Согласно ее данным, монаршая особа скончалась у себя в покоях в гаагском дворце Нордейнде. На протяжении последних нескольких лет она боролась с раком костей.

"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети. Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей", - цитирует ТАСС заявление, распространенное от имени королевской семьи.

Церемония прощания с принцессой пройдет в закрытом режиме во дворце Нордейнде. Дата пока неизвестна.

Кристина - самая младшая дочь королевы Юлианы и короля Бернарда. Она родилась 18 февраля 1947 года и была названа Марейке, но позднее изменила имя на Кристину. Принцесса была не очень знакома публике, поскольку еще в юности отказалась от притязаний на престол.

ИСТОЧНИК KP.RU