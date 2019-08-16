2019-08-16T15:06:41+03:00
Общество

В Гааге умерла принцесса Нидерландов Кристина

Последние несколько лет монаршая особа боролась с раком костей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Голландская принцесса КристинаГолландская принцесса КристинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 16 августа, умерла голландская принцесса Кристина. На момент смерти ей был 71 год. Трагические новости сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

Согласно ее данным, монаршая особа скончалась у себя в покоях в гаагском дворце Нордейнде. На протяжении последних нескольких лет она боролась с раком костей.

"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети. Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей", - цитирует ТАСС заявление, распространенное от имени королевской семьи.

Церемония прощания с принцессой пройдет в закрытом режиме во дворце Нордейнде. Дата пока неизвестна.

Кристина - самая младшая дочь королевы Юлианы и короля Бернарда. Она родилась 18 февраля 1947 года и была названа Марейке, но позднее изменила имя на Кристину. Принцесса была не очень знакома публике, поскольку еще в юности отказалась от притязаний на престол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов
Россиянка устроила дебош в самолете из Доминиканы в Москву
Пассажира самолета, приземлившегося в кукурузу, получат багаж до 18 августа
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
В России в брак стали вступать позже, а начинать половую жизнь – раньше
Суд оказался рассматривать дело экс-министра Кузнецова в особом порядке
На жену бывшего президента Киргизии возбудили уголовное дело
Глазьев оставит пост советника Путина по экономическим вопросам
Возле университета Алабамы неизвестные расстреляли пять человек
Пакистан выразил Индии протест из-за перестрелки в Кашмире
Самолет рейса Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»
Президент Индонезии предложил лишить Джакарту статуса столицы
Забывчивую девочку затянуло в эсклатор
У неандертальцев нашли болезнь «ухо пловца-серфера»
«АвтоВаз» отзовет свыше 11 тыс. Lada Granta из-за брака
Врачи извлекли из бульдога 30 резиновых уточек
Российский турист утонул во время отдыха в Турции
Эрдоган поручил ускорить строительство АЭС в Турции
Второго пилота А 321, севшего в кукурузном поле, госпитализировали