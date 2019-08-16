2019-08-16T15:27:18+03:00
Общество

Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов

В скором времени проекты СанПиНов будут направлены в правительство
Людмила КУЗЬМИНА
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Разработаны новые СанПины для кафе и пролуктовых магазиновРазработаны новые СанПины для кафе и пролуктовых магазиновФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Специалисты Минпромторга РФ составили новые проекты санитарно-эпидемиологических требований к кафе, ресторанам и магазинам продуктов. Данные нововведения были изложены после обсуждений с ресторанным сообществом, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и предприятиями розничной торговли.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, новые проекты были изложены в понятной для большинства предпринимателей форме и включают в себя необходимые общие требования к гигиене.

«Эти требования очевидны и выполнимы. Предложения Минпромторга являются, по сути, частью "регуляторной гильотины" - политики государства, направленной на разумное уменьшение излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций», - приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

В Минпромторге также отмечают, что ряд действующих требований к заведениям общепита и продуктовой торговле содержал слишком много деталей и на сегодняшний день устарел. В частности, в старых правилах упоминается, что для приготовления еды обязательно должны использоваться резиновые перчатки, тогда как в наши дни их легко заменить перчатками из других материалов или антисептиками для рук.

В ведомстве уверены, что необходимо предъявлять требования к полученному результату, а не способам его достижения. Таким образом, предприниматель должен предоставить соответствующие правилам товар либо услугу, а методы достижения должны остаться на его усмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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