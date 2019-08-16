2019-08-16T15:32:15+03:00
Политика

Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России встретился с монгольским коллегой
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС
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- Хотел бы отметить значительные положительные показатели нашего военного и военно-технического сотрудничества и обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия", - заявил первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на встрече с начальником Генштаба ВС Монголии Аюушийн Ганбатом.

Генерал армии подчеркнул, что в "непосредственной близости от мест боевой славы - на территории Восточного аймака - проходит российско-монгольское военное учение "Селенга-2019" (полигон Мунх-Хэт). Он также отметил, что ключевым событием этого года станет совместное празднование 80-летие Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.

И поблагодарил коллегу за участие в Московской конференции по международной безопасности, Международном военно-техническом форум "Армия-2019" и в Армейских международных играх.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Монголии Аюушийн Ганбат сообщил, что Монголия "заинтересована далее развивать двусторонние отношения по всем направлениям и постоянно придерживаться политики тесного сотрудничества с Россией" и поблагодарил Герасимова за возможность для военнослужащих Монголии обучаться в военных вузах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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